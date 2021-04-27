CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den bomba açıklamalar: Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır

SOYLU'NUN BAŞARILARINI GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ



Tekirdağ'dan kendisini tanıdık birinin aradığını söyleyen Sevigen, Atatürk büstlerine zarar verildiğini ve bunun da insanları tahrik ettiğini söyledi. Sevigen şöyle devam etti: "Ben de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yakinen tanıdığım için kendisini aradım ve durumu ilettim. 12 saat geçmeden sorumlular yakalandı. Ben de Süleyman Bey'e teşekkür ettim. Süleyman Bey'i sever ya da sevmezsiniz ama yaptığı başarılı işleri görmezden gelemezsiniz. Bunun arkasından da bana bir sürü aslı astarı olmayan ithamlarla bulundular. Ben AKP'ye geçecekmişim, ben AKP'den bir şey umuyormuşum gibi şeyler. Beni en çok da bu söylentiler yaralıyor."

MUHALEFETİN KIRMIZI ÇİZGİSİ KALMADI



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu dile getiren Sevigen. "Bu iş Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile olmaz. Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır. Bizim CHP olarak kırmızı çizgimiz neydi? Laik, demokratik devlet, hukuk devleti değil miydi? Atatürk ilkeleri değil miydi? Şimdi Atatürk'ün mezarından bile nefret eden adamı partiye alıyoruz. Rozet takıyoruz. Kendi çocuklarımızı bir kenara atıyoruz" diye konuştu. Sevigen şunları söyledi: CHP ne eski başkanlarını ne partide görev almış kişileri aramıyor sormuyor. Bakın biz Kemal Bey'e neler verdik? Parti meclis üyeliği, grup başkan vekilliği, merkez yürütme kurulu üyeliği verdik, İBB başkanlığı verdik, genel başkan yardımcılığı verdik, esas önemlisi İş Bankası Yönetim kurulu üyeliği verdik. Kemal bey bizim arkadaşlarımıza bir randevu bile vermedi. Neden? Ben eskilerle görüşmem diyor. Bizim de düşüncelerimizi söylemek hakkımız değil mi?" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tek adam diyen Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Sevigen, "Kılıçdaroğlu'nun kendisi böyle yaparak tek adam olmuyor mu? "Tayyip Bey'i kendisini eleştirenleri hapse atmakla suçluyor ama Kemal Bey kendisini eleştirenleri parti dışına atıyor. Eleştirdiğin şeyle ne farkın var?" dedi.