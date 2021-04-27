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Giriş Tarihi: 27.4.2021 19:16 Son Güncelleme: 27.4.2021 19:16

, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi

Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Ankara'da bir sevgi evini ziyaret ederek, çocuklarla vakit geçirdi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da bir sevgi evindeki çocuklarımızla çok güzel vakit geçirdik. Oyun oynadık, kitap okuduk. Bana odalarını gezdirdiler. Okullarını çok özlemişler, ne zaman açılacağını sordular. Cevabını almak üzere Başkan dedelerini aradık" dedi.

"EMANETİMİZ VE GELECEĞİMİZ"

Erdoğan paylaşımının devamında, "Sevgi evlerimiz, çocuklarımızın masal dinlemeye, oyun oynamaya, saçlarının okşanmasına ve onlara açılan güvenli kollara duydukları hasretin dindiği mekanlar. Çocuklarımız, emanetimiz ve geleceğimiz" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi
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