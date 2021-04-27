Emine Erdoğan, sevgi evinde çocuklarla bir araya geldi

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da bir sevgi evindeki çocuklarımızla çok güzel vakit geçirdik. Oyun oynadık, kitap okuduk. Bana odalarını gezdirdiler. Okullarını çok özlemişler, ne zaman açılacağını sordular. Cevabını almak üzere Başkan dedelerini aradık" dedi.