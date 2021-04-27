Emine Erdoğan, sevgi evindeki çocukları ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER

İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıfa devam eden çocuklar, derslerini tabletten çevrim içi yaptıkları için üzgün olduklarını, okulu çok özlediklerini söyledi. "Okullar ne zaman açılacak" diye soran çocukları Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüntülü arama ile buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklarla tek tek konuşup, gözlerinden öptüğünü söyledi, bayramlarını kutladı. Erdoğan, okulların açılmasıyla ilgili olarak, "Vaka sayıları düşünce inşallah siz de arkadaşlarınızla buluşacaksınız." dedi.