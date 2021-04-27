‘Gaflet, cehalet ve geleceğin tahribi’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin kendi resmi raporlarını inkar ettiğini söyleyerek "Yaşananları soykırım olarak nitelemek gaflet, cehalet, geleceğin tahribidir. Tarih siyasi açıklamalarla yeniden yazılamaz. Entelektüel namus bakımından ibretlik bir açıklama" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan paylaştığı mesajında 11 soruda ABD yönetiminin 'soykırım' ifadesini kullanmasının uluslararası hukukta bir karşılığının bulunmadığını anlattı. Bakan Gül "Tamamen siyasi saiklerle ortaya atılan mesnetsiz iddialar, asırlar boyunca adalet ve hukukla yaşamış bir milletin şanlı tarihine çamur atma arayışından başka bir anlama gelmemektedir " diye konuştu. ANKARA