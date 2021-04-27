İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 373 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

10 BİN 404 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 302 bin 734 koronavirüs testi yapıldığı ve 10 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 981 bin 512'ye ulaştığı kaydedildi.

373 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 373 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 912'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 688 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 448 bin 149 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 101 kişi azalarak 2 bin 748'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 18 milyon 253 bin 774 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 361 bin 116 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.