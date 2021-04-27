Kabaktepe’den İBB’ye: 139 milyar lirayı ne yaptınız?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB), amacı dışında kullanılan bütçeye yönelik eleştirilerini sürdürdü. CHP'li İBB yönetiminin, 2 yılda yeni bir proje ve eser üretmeden 139 milyar liralık kaynağı heba ettiğini vurgulayan Kabaktepe, buna rağmen borçlanmanın ciddi ölçüde arttığına dikkat çekti. Kabaktepe, İBB yönetimine şu soruları yöneltti: "Son 2 yılda İBB'nin yatırım bütçesi azaldı, reklam ve tanıtım bütçesi arttı.2019'un son 6 ayında 36 milyar 400 milyon TL'lik bütçe kullanıldı. 2020'nin tamamında 76 milyar 606 milyon TL bütçe kullanıldı. 2021'in ilk 3.5 ayında ise 26 milyar 862 milyon TL kullanıldı. CHP döneminde toplam 139 milyar 868 milyon TL bütçe kullanıldı. Peki bu kadar parayla hangi eser üretildi? Sabah-akşam reklamını yaptıkları düşük bütçeli işlerin haricinde geriye kalan milyarlarca liralık kaynak nereye gitti? Yılda 20 bin yeni konut, TEM'e Megabüs, 30 milyon metrekare yeni yeşil alan, 100 bin yeni otopark, yeni AR-GE merkezleri, sağlık tesisleri sözleri nerede?.."2 yılda borç stokunun 43 milyar 402 milyona yükseldiğini hatırlatan Osman Nuri Kabaktepe şöyle devam etti: "İBB, tarihinde ilk kez borçlanamaz hale düştü. Hem kaynaklar tükeniyor hem de borçlanma artıyor. CHP'li yönetim ise AK Parti döneminde tamamlanmış projelerin açılışını yapıyor. Seçim zamanında "İsrafa son vereceğiz" diyen İBB Başkanı, mal ve hizmet alımını zorunlu haller dışında durduracaklarını vaat etmişti. Ancak 2018'de mal alım miktarı 4 milyar 985 milyon iken 2021'de mal alımı için belirlenen miktar 10 milyar 249 milyon 98 bin oldu. İsraf dedi, 2 kat artırdı."