Kapanma öncesi otogara akın

Koronavirüs vakalarındaki bulaş hızının riskli seviyeleri görmesinin ardından pazartesi akşamı toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi beklendiği gibi salgınla mücadelede yeni tedbirler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan Perşembe akşamı ile 17 Mayıs Pazartesi sabahı arasında 'tam kapanma' tedbirlerinin uygulanacağını açıklamasının ardından, kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen birçok İstanbullu megakenti terk etmek için 15 Temmuz Şehitler Otogar'ına akın etti. Vatandaşların yoğun talebi karşısında biletler tükenirken, birçok firmanın da satış sistemi kilitlendi.

OTOGARDA YATACAĞIZ



Bilet almak için otogara gelen Nurettin Sakar "İnternet sitesi üzerinden bilet almak istedim ama sistem kilitlenmişti. Ben de bilet almak için buraya geldim ama durum burada da vahim. Bilet alamıyorum, ek sefer çıkarmalarını bekleyeceğiz. Böyle devam ederse otogarda yatacağız herhalde" diye konuştu. 19 günlük kısıtlamayı ailesinin yanına geçirmek için memleketine dönmek istediğini belirten Nasır Yaz "İş yerleri kapanacak, her yer kapanacak. Ailemin yanına memlekete dönüyorum, kısıtlama bitince geri döneceğim" dedi.

BİLETİMİ İPTAL EDİP FİYATI YÜKSELTTİLER



Kapanma kararı alındığı gece normal fiyattan otobüs bileti aldığını belirten Ferhat Karaben "Kararı duyunca 100 lira ödeyip bilet aldım, birkaç saat sonra biletimi iptal etmişler. Aynı güzergahta bilet almak için sisteme girdim, yüzde 40 zam yapmışlar. Alınan tedbirleri suistimal ediyorlar, yazıktır. Karar açıklanmadan önce 100 lira olan bileti birkaç saat içersinde 140 liraya çıkarmışlar" dedi.