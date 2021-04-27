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Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:03

Kapanma öncesi otogara akın

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kapanma öncesi otogara akın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' tedbirlerinin uygulanacağını açıklamasıyla İstanbullular megakenti terk etmek için otogarlara akın etti. Vatandaşların yoğun talebi sebebiyle birçok otobüs firmasının bilet satış sistemi kilitlendi, boş koltuk kalmadı.

Koronavirüs vakalarındaki bulaş hızının riskli seviyeleri görmesinin ardından pazartesi akşamı toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi beklendiği gibi salgınla mücadelede yeni tedbirler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan Perşembe akşamı ile 17 Mayıs Pazartesi sabahı arasında 'tam kapanma' tedbirlerinin uygulanacağını açıklamasının ardından, kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen birçok İstanbullu megakenti terk etmek için 15 Temmuz Şehitler Otogar'ına akın etti. Vatandaşların yoğun talebi karşısında biletler tükenirken, birçok firmanın da satış sistemi kilitlendi.

OTOGARDA YATACAĞIZ

Bilet almak için otogara gelen Nurettin Sakar "İnternet sitesi üzerinden bilet almak istedim ama sistem kilitlenmişti. Ben de bilet almak için buraya geldim ama durum burada da vahim. Bilet alamıyorum, ek sefer çıkarmalarını bekleyeceğiz. Böyle devam ederse otogarda yatacağız herhalde" diye konuştu. 19 günlük kısıtlamayı ailesinin yanına geçirmek için memleketine dönmek istediğini belirten Nasır Yaz "İş yerleri kapanacak, her yer kapanacak. Ailemin yanına memlekete dönüyorum, kısıtlama bitince geri döneceğim" dedi.

BİLETİMİ İPTAL EDİP FİYATI YÜKSELTTİLER

Kapanma kararı alındığı gece normal fiyattan otobüs bileti aldığını belirten Ferhat Karaben "Kararı duyunca 100 lira ödeyip bilet aldım, birkaç saat sonra biletimi iptal etmişler. Aynı güzergahta bilet almak için sisteme girdim, yüzde 40 zam yapmışlar. Alınan tedbirleri suistimal ediyorlar, yazıktır. Karar açıklanmadan önce 100 lira olan bileti birkaç saat içersinde 140 liraya çıkarmışlar" dedi.

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Kapanma öncesi otogara akın
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