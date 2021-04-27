Kastamonu'da 3 köy evi alevlere teslim oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Pınarbaşı ilçesinde bağlı Demirtaş köyünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 ev ile bir evin önünde bulunan otomobile de sıçradı. Alevleri fark eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. Yangını söndürmek için köye Pınarbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden takviye ekipler sevk edildi.