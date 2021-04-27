Kaymakamdan Şehit Öğretmenin isminden rahatsız olan derneğe çağrı

Edremit İlçesinde faaliyet gösteren ve 2010 yılında Edremit Lisesi iken Körfez Anadolu Lisesi olarak ismi değiştirilen okula, Batman'da terör saldırısında Şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilmişti. Edremit Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi Mezunları derneğinin, okulun isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilme kararının iptali yönünde dava açtığı belirtildi.

"ŞEHİDİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN"

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın isminden rahatsız olup kaldırılması için dava açanlara seslenen Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, "Şehit öğretmenimizin anne ve babası burada oturuyor. Onların evlatları bizim de gurumuz oldu. Anne ve babasının acısını dindirmek istemiştik. Derneğin, okulun isminin değiştirilmesine itiraz etmesi bizi üzdü. Bu okulun ismi 2010 yılında değiştirilmişti Neden o zaman Erdek isminin kaldırılmasına itiraz edilmedi de şimdi itiraz oldu. Şehide vefa borcumuz var. Dernek bu kararını bir kez daha gözden geçirsin" dedi.