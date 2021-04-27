Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 3 ölü

Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Yol ulaşıma kapanırken, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.