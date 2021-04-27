Osmaniye'de boğulan çocuklar Siverek'te toprağa verildi

Osmaniye'de yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ile Saadet Karataş'ın (10) cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Uzun ziyaret Mahallesi'ne getirildi.



Kırsal mahallesindeki aile mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Remziye ve Narin Büyükçay kardeşler ile Saadet Karataş yan yana defnedildi. Cenaze törenine Büyükçay ile Karataş ailelerinin yakınları katıldı.



OLAY GEÇMİŞİ



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 gün önce tarım işçiliğinde çalışmaya giden Siverekli ailenin çocukları Osmaniye'ye bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, dün ayağının kayması sonucu suya düşmüştü. Onu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapılmıştı.

Çevredekiler, Saadet ve Şükran Karataş kardeşleri sudan çıkarmış, Narin ve Remziye Büyükçay ise kaybolmuştu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Saadet Karataş dün hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinde de Büyükçay kardeşlerin cesetlerine ulaşılmıştı.