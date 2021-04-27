Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu
Giriş Tarihi: 27.4.2021 09:46

'ndan acı haber: Piyade Teğmen şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan Piyade Teğmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit düştü.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün EYP'ye basarak yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirilen açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 3 olmuştur."

ARKADAŞINA GÖNDER
Pençe Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA