Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 27.4.2021 19:05

'da katliam gibi : 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı

’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başaltıldı.

Şanlıurfa'daki kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Baran Eray B.'nin kullandığı 27 AIA 425 plakalı otomobil, Hasan Badıllı yönetimindeki 63 BE 571 plakalı otomobille çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden Hasan Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Azat Keskinpıçak, Mehmet Ali B., Baran Eray B., Hilal Ç., Elif Eylül T. ve Yağmur D., ilk müdahalenin ardından Bozova ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Bozova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Azat Keskinpıçak da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA