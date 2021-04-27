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Giriş Tarihi: 27.4.2021

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı kılındı. Sinir krizi geçiren Şehidin annesi ve 3 kardeşi askerlere sarılarak güç aldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazını müteakip Darıçayalanı Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
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