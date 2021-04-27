Şehit öğretmenin anısına büyük saygısızlık

2016 yılında PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına, Balıkesir'de büyük saygısızlık yapıldı. Şehit öğretmenin adının verildiği okulun eski adını alması için dava açıldı. Davayı okul mezunları derneğine üye bir kişinin açtığı bildirildi. Okulun adı 2010'da Edremit Lisesi iken Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirilmişti. Daha sonra ise Batman'da terör saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı veridi. Davanın Edremit Lisesi ve Körfez Anadolu Lisesi Mezunları Derneği tarafından açıldığı öğrenildi. Yaşanan skandal başvuru sonrası bir açıklama yapan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, şehit öğretmenin adının bu okula gururla verdiklerini belirterek, "Evet burası köklü bir okul ama ismini ilk kez biz değiştirmiyoruz. Şehit öğretmenimizin adını da bu okulumuza gururla verdik ve o tabelayı o okula gururla astık" dedi.