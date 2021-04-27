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Haberler Gündem Haberleri Altun: "Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor"
Giriş Tarihi: 27.4.2021 11:33 Son Güncelleme: 27.4.2021 12:05

Altun: "Tarihi çarpıtmak, 'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor"

AA
Altun: Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor

İletişim Başkanı , 'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosunu şehit eden Ermeni teröristin serbest bırakılmasının ve tarihi olaylar çarpıtılarak alınan kararların, aşırılık yanlılarını cesaretlendirdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin İngilizce paylaşımlarda bulunan Altun, ABD'de, aşırılık yanlısı bir grup Ermeni tarafından Azerbaycan bayrağı giydirilmiş bir modelin asılarak idam edilmesinin sevinç çığlıklarıyla karşılandığı ve Azerbaycanlıların açıkça tehdit edildiği gösterinin de bu teşvikin bir sonucu olduğunu belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosunu 1982 yılında şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan geçen ay serbest bırakıldı. Bu katillerin cezasız kalmasının, sadece yeni nesil aşırılık yanlılarını cesaretlendirmeye hizmet edeceği uyarısında bulunmuştuk.

Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları daha da cesaretlendiriyor. Bu tırmanıştan endişe duyuyor, tüm tehditlere karşı Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu ifade ediyor, ABD makamlarına gereğini yapma çağrısında bulunuyoruz. Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlarımızla ilgili sergimiz 1 Mayıs'a kadar Los Angeles'ta ziyaret edilebilecek."

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Altun: "Tarihi çarpıtmak, ABD'de yaşayan Azerbaycanlıları tehdit eden Ermeni aşırıcıları cesaretlendiriyor"
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