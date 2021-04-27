Giriş Tarihi: 27.4.2021 21:32Son Güncelleme: 27.4.2021 21:52
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! Yeni emekli ikramiyesi tutarı 1100 TL oldu
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Son dakika haberi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilen bayram ikramiyesi tuturarının 1100 TL olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında: "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilen bayram ikramiyesi tuturarının 1100 TL olacağını duyurdu. Erdoğan açıklamasında: "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan açıkladı! Yeni emekli ikramiyesi tutarı 1100 TL oldu