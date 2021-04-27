Son Dakika Haberi... Dünya üzerinde yaklaşık olarak 1.5 yıldır etkisini gösteren koronavirüs salgını son haftalarda artışa geçti. Birçok ülkede yukarı yönlü seyre geçen koronavirüs ülkemizde de son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmıştı. Alınan kısıtlama kararları kapsamında vaka sayıları neredeyse yarı yarıya düşerken, yetkililer işi sıkı tuttu ve 17 günlük tam kapanma kararı aldı. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar kapsamında vakaların ciddi şekilde düşmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı 27 Nisan'a ait verileri paylaştı. İşte 27 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayıları...
27 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 43 bin 301, hasta sayısı da 2 bin 703 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 549 olarak kayıtlara geçti. Bugün 346 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 39 bin 57 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 45 bin 592 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e çıktı. Bugüne kadar toplam 46 milyon 435 bin 343 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 268 bin 893 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 37 bin 312 hasta sayısı ise 2 bin 716 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Dün, 353 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 38 bin 711'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 48 bin 27 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671 oldu. Türkiye'de 27 Nisan'a kadar 46 milyon 153 bin 151 test yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281 oldu.