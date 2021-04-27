Sağlık Bakanlığı 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 43 bin 301, hasta sayısı da 2 bin 703 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 549 olarak kayıtlara geçti. Bugün 346 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı ise 39 bin 57 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 45 bin 592 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e çıktı. Bugüne kadar toplam 46 milyon 435 bin 343 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNÜN VERİLERİ: