SON DAKİKA: İlk kez A Haber'de duyurdu! Kovid-19'un İngiliz varyantına karşı yeni aşı adayı

YERLİ AŞI MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Prof. Dr. Mustafa Çalış, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli aşımız inaktif aşı. Bunu daha önce de ifade ettik. İnaktif aşıların özellikle çok büyük bir mutasyon geçirmediği sürece etkili olacağı biliniyor. Tabi ki bunu ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Faz-3 aşamasında. İngiliz varyantına karşı bir çalışma başlatıldı. İngiliz varyantına karşı yeni aşı adayı geliştiriyoruz.

Her şey yolunda giderse ve Faz-3 çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, hızlı bri şekilde aşılama devam ederse yıl sonuna kadar aşılama biter."