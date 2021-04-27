Son dakika: Melek İpek'in avukatı A Haber canlı yayınında o diyaloğu anlattı: Pazar günü bunu ilk kez konuştuk...

Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek olayında dün beraat kararı çıktı. Eşi tarafından çok ağır işkenceler ve şiddete maruz kalan Melek İpek, tahliye edildi. Çocuklarına ve ailesine sarılarak gözyaşları döken İpek, Türkiye'yi de ağlattı. Sürecin başından itibaren Melek İpek'in avukatlığını üstlenen Ahmet Onaran A Haber'de süreci değerlendirdi. Onaran, adalete güvenin bir kez daha tesis edildiğine dikkat çekti, 'Yürekli bir karar' dedi. Onaran, Melek İpek ile, pazar günü arasında geçen son konuşmayı da canlı yayında aktardı.
"MELEK HANIMLA PAZR GÜNÜ İLK KEZ HAYALİNİ KONUŞTUK"
Melek İpek'i, duruşma öncesi son kez cezaevinde ziyaret eden Ahmet Onaran, aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:
Pazar günü cezaevinde Melek hanım ile beraberdik. O güne kadar hep süreç ve dosyalarını konuşuyorduk. İlk defa pazar günü çıktıktan sonraki hayalini konuşmuştuk. 'Çocuklarımı çok özledim, onlara saılıp uyuyacağım' demişti. Dün yürekli bir karar çıktı. Bir anne çocuklarına, bir baba kızına kavuştu.
"VİCDANLARI VE YÜREKLERİ RAHATLATAN BİR KARAR"
Onaran, mahkemenin 41 günde 4 duruşma gerçekleştirmesine vurgu yaptı, sürecin hızlı ve objektif ilerlediğini aktardı.
Avukat Onaran, "Bizi de üzen bu olay olmasa bu haberler Melek ve iki çocuğunun ölümü şeklinde olurdu. 41 günlük sürede 4 duruşma gerçekleştirildi. Maktul tarafından talep edilen objektif bir süreç oldu. Yürekleri rahatlatan bir karar çıktı." dedi.
"CEZAEVİ NOKTASINA GELİNCE..."
Melek İpek'in kızları ile kendi kızlarının arkadaş olduğunu ifade eden Onaran, duruşma öncesi Melek İpek'in evlatlarının cezaevi noktasında dua ettiklerini belirtti. Onaran, Melek İpek'in de sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi.
Onaran'ın sözleri şöyle:
Melek iyi, sağlığı sıhhati yerinde, mutlu. Dün hepimiz rahat bir uyku uyuduk.
Süreçte çok acı içimizi burkan süreç yaşandı. Kızları kızlarım ile arkadaş oldular. Çok sıkı görüştük. Dün cezaevinde duruşmadan önce biz çocukları aldık, çocuklar cezaevi noktasına gelince ellerini açıp, 'Allah'ım annem çıksın' diye dua ettiler. 'Ahmet amca annem çıksın' dediler.
"MELEK İPEK'E KANADA'DAN MEKTUP GELDİ"
Melek İpek'e, dünyanın farklı noktalarından bile mesajlar, mektuplar geldiğini ifade eden Onaran şöyle konuştu:
Çocuklarımıza, Valiliğimiz, Sağlık Bakanlığımız sahip çıktı. Anne gibi rehabilite edecek bir güç olamazdı. Bugün onlara kavuştular. İnsan olarak ben şunu gördüm. Kanada'dan mektup aldık. 'Melek evimizin iki odası sizin, ekmeğimizi bölüşelim' diyenler, iş insanlarından, 'İşin, aşın ne istersen hazır' diyenler var. Melek çok zeki bir kadın. Yarım kalmış bir üniversite süreci var.
"BABA, ÇOCUKLARA BAĞIRINCA MELEK HANIM, 'OH, ÇOK ŞÜKÜR YAŞIYORLAR' DEMİŞ
"Melek hanım travmanın geçmesi açısından destek alacak." diyen Onaran sözlerini şöyle sürdürdü:
Olay gecesinde dehşet anlarını anlatırken, 'Zaten ben öldüm de, çocuklarım ne durumda diye merak ettim' diyor. Çocuklara babasının bağırdığını duyunca, 'Çok şükür yaşıyorlar' demiş. Gerekli ilgi alaka, ve destek sürecinde de destek olacağız.
Yaşanılan olayın korkusu, heyecanı ile bu hamleyi yapmak zorunda kaldığı için beraat kararı verildi. İstinaf süreci var. İstinaf kararı bozar mı, bilmiyorum.
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"HER ŞEYE RAĞMEN 'BENİM ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI' DİYE AĞLAYAN BİR İNSAN"
"Sevinç gözyaşları ile ağlamayı özlemişiz." diyen Onaran," Melek bu konuda çok hassas. Yaşadığı acıya ve işkenceye çocukları için katlanmak zorunda kalmış. Ailesine zarar verilecek diye sabretmiş. Dünkü ifadesi şuydu, 'Ben sürekli 1-2 saat dayak yiyordum. Sonra kelepçemi çıkarıp devam ediyordum. Çocuklarımın yanındaydım. Sessizce gitmesini bekliyordum' dedi. Ona rağmen, 'Benim çocuklarım babasız kaldı' diye ağlayan bir insan." ifadelerini kullandı.