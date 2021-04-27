Son dakika: Melek İpek'in avukatı A Haber canlı yayınında o diyaloğu anlattı: Pazar günü bunu ilk kez konuştuk...

"BABA, ÇOCUKLARA BAĞIRINCA MELEK HANIM, 'OH, ÇOK ŞÜKÜR YAŞIYORLAR' DEMİŞ

"Melek hanım travmanın geçmesi açısından destek alacak." diyen Onaran sözlerini şöyle sürdürdü:

Olay gecesinde dehşet anlarını anlatırken, 'Zaten ben öldüm de, çocuklarım ne durumda diye merak ettim' diyor. Çocuklara babasının bağırdığını duyunca, 'Çok şükür yaşıyorlar' demiş. Gerekli ilgi alaka, ve destek sürecinde de destek olacağız.

Yaşanılan olayın korkusu, heyecanı ile bu hamleyi yapmak zorunda kaldığı için beraat kararı verildi. İstinaf süreci var. İstinaf kararı bozar mı, bilmiyorum.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tahliye kararı emsal olacak mı?

"HER ŞEYE RAĞMEN 'BENİM ÇOCUKLARIM BABASIZ KALDI' DİYE AĞLAYAN BİR İNSAN"

"Sevinç gözyaşları ile ağlamayı özlemişiz." diyen Onaran," Melek bu konuda çok hassas. Yaşadığı acıya ve işkenceye çocukları için katlanmak zorunda kalmış. Ailesine zarar verilecek diye sabretmiş. Dünkü ifadesi şuydu, 'Ben sürekli 1-2 saat dayak yiyordum. Sonra kelepçemi çıkarıp devam ediyordum. Çocuklarımın yanındaydım. Sessizce gitmesini bekliyordum' dedi. Ona rağmen, 'Benim çocuklarım babasız kaldı' diye ağlayan bir insan." ifadelerini kullandı.