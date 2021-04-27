Son dakika! MSB: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hâle getirildi.

Etkisiz hâle getirilen PKK'lı teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı da ele geçirildi. Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."