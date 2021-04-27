Son dakika: PKK'dan kaçan terörist örgütün sözde istihbaratını deşifre etti: Merkezi Gara'ya taşımışlar...

KAÇMAK İSTEYEN BENİM GİBİ YÜZLERCE KİŞİ VAR

"Ben örgütte geçirdiğim 20 yılın her günü için ayrıca pişmanım. Bildiklerimi samimi biçimde anlattım. Yurt dışındaki tüm kamp ve barınma alanlarını da uydu üzerinden belirlenen koordinatlarla ve harita üzerinden gösterdim. Benim gibi yıllarca kalıp pişman olan yüzlerce kişi var. Özellikle Suriye ve Irak'taki barınma alanlarına etkin pişmanlık yasasını anlatan broşür ve bildiriler uçak ve helikopterlerle atılırsa önümüzdeki süreçte toplu teslim olmalar kaçınılmaz olur."

Mahkeme sanığın Türkiye sınırları içinde güvenlik güçlerine karşı herhangi bir silahlı terör saldırısına katılmadığını, kendiliğinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olup terör örgütü yapılanmasını çökertecek düzeyde bilgi, belge sağlayıp 350 teröristi teşhis ettiği için etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak ceza verilmeden serbest bırakılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.