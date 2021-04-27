Son dakika: PKK'dan kaçan terörist örgütün sözde istihbaratını deşifre etti: Merkezi Gara'ya taşımışlar...

PKK'nın uzun yıllar sözde istihbarat saha sorumluluğunu yapan terörist M.Y örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine karşı silahlı bir saldırıya katılmadığı belirlenen terörist örgüt üyesi olmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. 350 teröristi gerçek isimleri, kod isimleri ve katıldıkları silahlı ve bombalı saldırılarla ilgili fotoğraflarından teşhis eden ve örgütün bundan sonraki eylem ve faaliyetlerini de ayrıntılı biçimde deşifre eden terörist M.Y'nin itirafları şöyle:
GİZLİ İSTİHBARAT SERVİSİNİN SAHA SORUMLUSUYDUM
"Kandil'deki Balakayati ve Hinere Kampları ile İran kırsalındaki Kelareş bölgesi ile Zap ve Metina kamplarında sorumluluk yaptım. 2006 yılından 2012 yılına kadar da Gara Dağındaki Bergari, Meyroke ve Deştakafya kamplarında sorumluluk yaptım. Erbil ve Duhok'tan temin ettiğim gıda malzemeleri kamyonlarla Gara'ya aktarıyordum. Kerkük Devlet Hastanesinde fıtık ameliyatı olduktan sonra Suriye'ye geçiş yaptım. Rehin alınan DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanede gardiyanlık yaptım. Kısa adı REL olan örgütün gizli istihbarat servisinin saha sorumluluğunu üstlendim. Cezire Kantonunun da sorumlusu oldum. Suriye'de yoksul yardıma muhtaç saf kişilikleri seçip belli ücret karşılığında istihbarat elemanı olarak kullanıyorduk. Suriye rejimi, DEAŞ, KDP ve Türkiye faaliyetleri hakkında bilgileri havuzda topluyor, Kandil'e rapor ediyorduk. REL istihbaratının merkezi Gara Dağına taşındı. Tüm gizli istihbari faaliyetler buradan yürütülüyor. Yapılanmanın en tepesinde Cemil Bayık var. İstihbarat çalışmaları telefon üzerinden yapılmaktadır. Hedef şahsın telefon numarası ele geçirildikten sonra Whatsapp üzerinden telefonuna casus yazılım gönderiliyor. Casus yazılım genellikle fotoğraf içine gizlenerek hedef şahsa gönderilir. Hatta bu birimdeki sorumlu kişi kendi elemanına güvenmezse onun telefonuna da casus yazılım gizlice yüklenir ve hareketleri GPRS üzerinden takip edilir."
SÖZDE HAKİM VE SAVCILAR YARGILAMA YAPIYOR
"Suriye'de Drone ile havadan suikast yapılması için teröristlere özel eğitimler verilmektedir. Suriye'de askeri boyutta Kanton düzeyinden saha faaliyetlerine geçildi. Bunlar Kobani, Kamışlı, Haseki, Serikani, Deyr Ez Zor, Rakka, Münbiç, Derik ve Şahba sahası olarak bölgelere ayrılmıştır. Buradaki sorumlu ve kritik teröristler Kandil ve Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan gönderilenlerdir. Ayrıca para karşılığında yerel halktan da silah altına alınan kişiler var. Geçmişte Esad rejimine bağlı olan ve şu anda YPG işgalindeki Adliye binalarında PKK'nın atadığı sözde sivil hakim ve savcılar var. Bunlar orada rehin alınan başta DEAŞ'lılar olmak üzere PKK karşıtlarıyla ilgili yargılamaları yapıyor."
KAÇMAK İSTEYEN BENİM GİBİ YÜZLERCE KİŞİ VAR
"Ben örgütte geçirdiğim 20 yılın her günü için ayrıca pişmanım. Bildiklerimi samimi biçimde anlattım. Yurt dışındaki tüm kamp ve barınma alanlarını da uydu üzerinden belirlenen koordinatlarla ve harita üzerinden gösterdim. Benim gibi yıllarca kalıp pişman olan yüzlerce kişi var. Özellikle Suriye ve Irak'taki barınma alanlarına etkin pişmanlık yasasını anlatan broşür ve bildiriler uçak ve helikopterlerle atılırsa önümüzdeki süreçte toplu teslim olmalar kaçınılmaz olur."
Mahkeme sanığın Türkiye sınırları içinde güvenlik güçlerine karşı herhangi bir silahlı terör saldırısına katılmadığını, kendiliğinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olup terör örgütü yapılanmasını çökertecek düzeyde bilgi, belge sağlayıp 350 teröristi teşhis ettiği için etkin pişmanlık yasasından yararlandırılarak ceza verilmeden serbest bırakılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.