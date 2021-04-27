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Haberler Gündem Haberleri Taksim'de 1 Mayıs için polis barikatları getirildi
Giriş Tarihi: 27.4.2021 18:40

'de için polis barikatları getirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Taksim'de 1 Mayıs için polis barikatları getirildi

Tam kapanmanın yaşandığı 'da öncesinde tedbir amaçlı polis barikatları meydanına getirildi. Polis barikatları ile 1 Mayıs'ta meydana çıkan yolların kapatılacağı kaydedildi.

İstanbul'da tam kapanmanın yaşandığı günlerde yaklaşan 1 Mayısla ilgili tedbirlerde alınmaya başlandı. Bu sene cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler için polis barikatları meydana getirildi.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILACAK

Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla getirilen polis barikatlarının sokak girişlerine yerleştirileceği kaydedildi. Tam kapanma olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlaması yapılmaması için meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların sokak girişlerine ve Taksim'e çıkan yollara dizileceği belirtildi.

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Taksim'de 1 Mayıs için polis barikatları getirildi
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