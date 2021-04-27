Taksim'de 1 Mayıs için polis barikatları getirildi

İstanbul'da tam kapanmanın yaşandığı günlerde yaklaşan 1 Mayısla ilgili tedbirlerde alınmaya başlandı. Bu sene cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler için polis barikatları meydana getirildi.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILACAK

Taksim Meydanı'na çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla getirilen polis barikatlarının sokak girişlerine yerleştirileceği kaydedildi. Tam kapanma olmasına rağmen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlaması yapılmaması için meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların sokak girişlerine ve Taksim'e çıkan yollara dizileceği belirtildi.