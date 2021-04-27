Son dakika: Sözde 'Soykırım' karşıtı tezkere TBMM'de kabul edildi

"BU AÇIKLAMA YOK HÜKMÜNDEDİR"

Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir.

"KARARINDAN GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Biden'ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir."