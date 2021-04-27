Göksu, İBB’nin algı çalışmasını çökertti! Göksu: “Eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, bütün bakkallar sizi bekliyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Halk Ekmek büfeleri üzerinden bir algı çalışması yaparak, AK Parti'nin yeni büfelere karşı olduğunu, büfeleri engellediğini söyleyerek algı operasyonu başlattı. CHP de AK Parti'nin ekmek düşmanı olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Hatta "Ekmek düşmanı AK Parti" cümleleriyle sosyal medyadan bir etiket dahi başlatıldı.
GÖKSU: "EKMEKLE OYNAMA CHP" DEDİ
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Halk Ekmek büfeleri üzerinden yaptığı algı ve provokasyon sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Göksu, sosyal medyadan CHP'li İBB Yönetiminin halk ekmekten yapmaya çalıştığı algı ve provokasyondan "Ekmek Çıkmaz" Mesele halkımızın ekmeğe daha hızlı ulaşmasıysa, İBB meclisinden geçirdiğimiz "halk ekmeğin tüm bakkallarda satılabilmesinin" önünü açan yetkinin gereğini yapın. Ekmekle oynama CHP" ifadelerini kullandı.
"HALK EKMEĞİN TÜM BAKKALLARDA SATILABİLMESİNİN" ÖNÜNÜ AÇAN YETKİNİN GEREĞİNİ YAPIN"
İBB Meclisi'nden geçirdikleri kararın belgesini paylaşarak; "Halk ekmeğin tüm bakkallarda satılabilmesinin" yetkisinin yapılması gerektiğini belirten Göksu, "CHP'li İBB Yönetiminin halk ekmekten yapmaya çalıştığı algı ve provokasyondan 'Ekmek Çıkmaz' Mesele halkımızın ekmeğe daha hızlı ulaşmasıysa, İBB meclisinden geçirdiğimiz "halk ekmeğin tüm bakkallarda satılabilmesinin" önünü açan yetkinin gereğini yapın" dedi.
"CUMHURİYET HALK PARTİSİ YAPMAZ. SADECE YIKAR."
Göksu ayrıca Halk Ekmek ile ilgili gerçeklerin neler olduğunun anlatıldığı bir de video paylaştı. Göksu videolu cevabında şunları belirtti: "Saygıdeğer İstanbullular, Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyon operasyonudur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size bir ekmek çıkmaz. İstanbul'da 20 bin 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmeği çıkartan AK Parti'dir. Temel soruyu sormak isterim. Acaba Halk Ekmek ile ilgili bugüne kadar bir kuruşluk ilave yatırım yaptınız mı üretim kapasitesini bir tane attırdınız mı? Elbette hayır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yapmaz. Sadece yıkar."
GÖKSU: "GECEKONDU YAPAR GİBİ ŞEHRİN MERKEZLERİNE HER TARAFA BÜFE KOYACAĞIM DERSENİZ, BU ŞEHİR NASIL YÖNETİLEBİLİR?"
Göksu sözlerine şu şekilde devam etti: "Gelelim Halk Ekmek konusuna mecliste Halk Ekmek büfelerinin sözleşmesinin yenilenmesi denildi, yeniledik. Yeni büfeler açılsın denildi, gerekli izni verdik. Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz, bütün partilerin oy birliğiyle, bu yeni büfelerin şu 3 kesime verilmesine karar verdi. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz. Bir de denildi ki, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer meclis üyelerinin hepsinin oybirliğiyle alınan karar çerçevesinde büfenin nereye konulacağı konusunda ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alınacak. Soruyorum: İlçe belediyesinden uygunluk görüşü aldınız mı? Gecekondu yapar gibi şehrin merkezlerine her tarafa büfe koyacağım derseniz, bu şehir nasıl yönetilebilir?"
"BAKKALLAR HALK EKMEK'İ BEKLİYOR VE HALK EKMEK'İ KENDİ TEZGÂHLARINDA VATANDAŞLARIMIZA BULUŞTURMAYI BEKLİYOR"
Ha, mesele eğer Halk Ekmek ise, mesele eğer fakirin ekmeğe daha hızlı bir şekilde ulaşmasıysa bakın aynı Meclis kararında bir şey daha önerdik; İstanbul'da her sokakta bakkal var hem esnafımız kazansın hem halkımız kazansın hem de halkımız yürüme mesafe gitsin, halk ekmeğe ulaşsın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, buyrun. Bütün bakkallar sizi bekliyor. Bütün bakkallar tezgâhını açtı. Halk Ekmek'i bekliyor ve Halk Ekmek'i kendi tezgâhlarında vatandaşlarımıza buluşturmayı bekliyor. Biz AK Parti olarak zaten Halk Ekmek'e bunun iznini verdik. Eğer gerekiyorsa daha ayrıntılı bir şekilde mayıs ayında anlayabilmeniz için ayrıntılı bir kararla Halk Ekmek'in ürettiği ekmeği vatandaşımıza en hızlı bir şekilde ulaşması için bütün bakkallara dağıtılması ile ilgili gerekli çalışmaları başlatacağımızı da bütün İstanbullular huzurunda ifade etmek istiyorum."