Göksu, İBB’nin algı çalışmasını çökertti! Göksu: “Eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, bütün bakkallar sizi bekliyor”

"BAKKALLAR HALK EKMEK'İ BEKLİYOR VE HALK EKMEK'İ KENDİ TEZGÂHLARINDA VATANDAŞLARIMIZA BULUŞTURMAYI BEKLİYOR"

Ha, mesele eğer Halk Ekmek ise, mesele eğer fakirin ekmeğe daha hızlı bir şekilde ulaşmasıysa bakın aynı Meclis kararında bir şey daha önerdik; İstanbul'da her sokakta bakkal var hem esnafımız kazansın hem halkımız kazansın hem de halkımız yürüme mesafe gitsin, halk ekmeğe ulaşsın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, buyrun. Bütün bakkallar sizi bekliyor. Bütün bakkallar tezgâhını açtı. Halk Ekmek'i bekliyor ve Halk Ekmek'i kendi tezgâhlarında vatandaşlarımıza buluşturmayı bekliyor. Biz AK Parti olarak zaten Halk Ekmek'e bunun iznini verdik. Eğer gerekiyorsa daha ayrıntılı bir şekilde mayıs ayında anlayabilmeniz için ayrıntılı bir kararla Halk Ekmek'in ürettiği ekmeği vatandaşımıza en hızlı bir şekilde ulaşması için bütün bakkallara dağıtılması ile ilgili gerekli çalışmaları başlatacağımızı da bütün İstanbullular huzurunda ifade etmek istiyorum."