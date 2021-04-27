Uzman isimden dikkat çeken tahmin: 17 günlük tam kapanma sonrası vaka tablosu...

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla Türkiye'de tam kapanma uygulaması başlayacak. Uygulama 17 Mayıs günü 05.00'e kadar sürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararını duyurduğu konuşmasında yaklaşan turizm sezonuna dikkat çekerek, kritik seviyeyi 5 bin vaka olarak açıkladı. Erdoğan, aksi halde Avrupa ülkelerinin açıldığı dönemde bir turizm sezonunun daha heba olabileceğini belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan Uzman Doktor Meltem Özen, tam kapanma kararını değerlendirdi. Özen, 17 günlük kapanma sonrası vakalarda arı yarıya azalma olacağını öngördüğünü ifade etti. Özen, yüz yüze eğitime verilen aranın çok doğru ve yerinde bir karar olduğunun altını çizdi, çocukların da mutasyonlu virüsün hedef kitlesine girdiğini vurguladı. Özen, bizi nasıl bir yaz beklediğini de anlatırken, tam kapanmada evde nasıl beslenilmesi ve neler yapılması gerektiğini de aktardı.