Uzman isimden dikkat çeken tahmin: 17 günlük tam kapanma sonrası vaka tablosu...

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla Türkiye'de tam kapanma uygulaması başlayacak. Uygulama 17 Mayıs günü 05.00'e kadar sürecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararını duyurduğu konuşmasında yaklaşan turizm sezonuna dikkat çekerek, kritik seviyeyi 5 bin vaka olarak açıkladı. Erdoğan, aksi halde Avrupa ülkelerinin açıldığı dönemde bir turizm sezonunun daha heba olabileceğini belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan Uzman Doktor Meltem Özen, tam kapanma kararını değerlendirdi. Özen, 17 günlük kapanma sonrası vakalarda arı yarıya azalma olacağını öngördüğünü ifade etti. Özen, yüz yüze eğitime verilen aranın çok doğru ve yerinde bir karar olduğunun altını çizdi, çocukların da mutasyonlu virüsün hedef kitlesine girdiğini vurguladı. Özen, bizi nasıl bir yaz beklediğini de anlatırken, tam kapanmada evde nasıl beslenilmesi ve neler yapılması gerektiğini de aktardı.
"KRİTİK BİR ZAMANDA DOĞRU BİR KARAR"
Uzman Doktor Meltem Özen, A Haber canlı yayınında alınan kararları değerlendirdi. Özen, "Bu kapanma dileriz son olsun ama dalgalanmalar olacaktır. Hastanelerde sıkıntılar oluşuyor. Bu önlemleri almazsak hasta kabulünde sorunlar yaşarız. Kritik bir zamanda doğru bir karar alındı." dedi.
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"YARI YARIYA AZALMA BEKLİYORUM"
17 günlük tam kapanma sonrası nasıl bir vaka tablosunun nasıl şekilleneceğini ele alan Özen, "17 gün sonra vakalar yarıya yakın düşer diye düşünüyorum. İnsanların evde kümelenmesi vakalardaki düşüşü yavaşlatabilir. Misafirlikler nedneiyle evde bulaş çok ciddi sorun. Evdeki kümelenmelerin, misafirliklerin olmamasının önemi büyük" diye konuştu.
MUTASYONLU VİRÜS İLE BİZİ NASIL BİR YAZ BEKLİYOR?
Yaz aylarının da temkinli geçeceğini ifade eden Özen, mutasyonların insanlar arası bulaş sürdükçe devam edeceğini bildirdi.
Özen şöyle konuştu:
Mutasyonlar devamlı olacak. İnsandan insana geçiş oldukça, virüs bulaştıkça mutasyon olacka. O da yaşamını sürdürmeye çalışacak. Bu virüslerin ne kadar güçlü olup olmayacağı önemli. Bir mutasyon olur virüsün özelliğini de değiştirmez, gelir geçer o zaman endişe yok. Ama bazı mutasyonlar antikorlardan ve aşılardan kaçabilir. O nedenle umudumuz daima ilaçta olacaktır.
TAM KAPANMADA ÖNERİLER
Gün ışığı almaya çalışalım, balkon olur, cam olur nerden olursa... İnsanların birbirlerine yaklaşmadan açık hava almalarını da öneriyorum. Sebze ağırlıklı beslenmeyi de öneriyorum.
"OKULLARIN KAPATILMASI İSABETLİ BİR KARAR"
Özen, yüz yüze eğitimin vakaları tetikleyebileceğini belirtti, kararın doğru olduğunu ifade etti.
Özen, "Çok isabetli bir karar. Okullar bizim için bulaş kaynağı. Çocuklar artık hedef kitlede. Çocuklar bulaşı evlere taşıyor. Çocukların hafif geçirmesi önemli değil. Bulaştırıyorlar. Bizler bir odada 2-3 kişi olsun diyoruz. Okullarda bu mümkün değil. Online eğitime aileler üzülüyor ama bunu yapmak zorundayız. Okulları bu süreçte kapalı tutmalıyız." diye konuştu.