Vaka sayılarında İstanbul zirvede

Sağlık Bakanlığı, 17-23 Nisan tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da 854.75, Ankara'da 567.88, İzmir'de 335.09 oldu. Vaka sayısının en yüksek olduğu iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek" ifadelerini kullandı. Bakan Koca paylaşımlarının devamında ise, "Evimiz en güzel kalemiz, bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakârlığın sonu bayram olsun" açıklamasında bulundu. ANKARA