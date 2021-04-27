Yüksekova’da teröristlere ait silahlar ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sürüyor.

Yüksekova İlçesi Gürkavak Köyü kırsal alanında yapılan Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Gürkavak-1 operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde kayalıkların arasına gizlemiş jelikan bidon içerisinde; 2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Mavzer Tüfeği, 1 adet Av Tüfeği, 44 adet Mavzer Tüfeği Fişeği ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.