Alanya'da akılalmaz görüntüler! Ne turistler ne Türk vatandaşları...

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altında alan Covid-19 virüsüne rağmen yabancı uyruklu turistler maske takmazken, Türk vatandaşlarının kurallara uymadıkları objektiflerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 18 günlük tam kapanma öncesi Alanya'da yerleşik olan yabacı turistler maske takmayarak caddede dolaşırken, Türk vatandaşlarının ise maskelerini çenesinin altına indirerek ya da takmayarak gezdikleri gözden kaçmadı. Türkiye korona virüsle vargücüyle mücadele ederken yaşanan durum, "Bu kadar rahatlığa da pes doğrusu" dedirtti.