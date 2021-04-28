Ankaralıları canından bezdiren korsan otoparkçılara ceza yağdı

Başkentte araçlarını park etmek isteyen sürücüleri canından bezdiren korsan vale ve otoparkçılara yönelik çalışmalarda, 2018'den bugüne kadar 6 bin 398 kişiye ceza uygulandı.



Özellikle şehir merkezindeki alışveriş mağazaları, eğlence mekanları, bazı kafe ve restoran önlerinde mesken tutan korsan otoparkçılar, araçlarını park eden Ankaralılara zorla otopark parası istiyor, para alamadıklarında ise araçlara zarar veriyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü sürücüleri rahatsız edip haksız kazanç sağlayan korsan vale ve otoparkçılara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. 2018 yılında 878 kişiye, 2019 yılında 4 bin 341 kişiye, 2020 yılında ise bin 179 kişiye işlem yapıldı. 2018-2020 yıllarında toplam 6 bin 398 kişiye ceza uygulanarak Ankaralı sürücülerin rahat nefes almasını sağladı.