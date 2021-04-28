Antalya’da çöp tartışması cinayeti!

Antalya'nın Finike ilçesinde 90 yaşındaki Osman Avcı çöp tartışması nedeni ile komşusu Hüsnü Doğdu'yu (87) pompalı tüfekle öldürdü, eşi Zekiye Doğudu'yu ise yaraladıktan sonra suç aleti ile kaçtı. Akıllara durgunlu veren olay Finike ilçesine bağlı Turunçova Boğaz Mahallesi'nde Değirmen Sokakta meydana geldi. Hüsnü Doğdu, çöp tartışması nedeni ile komşusu Osman Avcı ile tartıştı.

VURUP KAÇTI

Tartışmanın ardından Hüsnü Doğdu çöpü konteynıra dökmeye indi. Bu sırada komşusu Osman Avcı pompalı tüfek ile 80 yıllık komşusu Hüsnü Doğdu'ya ateş etti. Kalkası ve sırtından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Eşinin vurulduğunu gören Zekiye Doğdu olay yerine koştu. Bu sırada Osman Avcı bu kez Zekiye Doğrdu'ya tti. sol eline saçma isabet eden yaşlı kadın eşinin yanına düştü.

HELİKOPTERLE NAKLEDİLDİ

Yaşlı çitin vurulduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı çit aynı ambulans ile Finike Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Sol kolundan yaralanan Zekiye Doğdu hastanede tedavi altına alındı. Acil serviste müdahalenin ardından durum ağır olan Hüsnü Doğdu ambulans helikopter ile Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Korkunç cinayetin ardından Hüsnü Doğdu'nun yakıları sinir krizi geçirdi. Babasının cenazesini Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen oğul Zeki Doğdu, yaşananlara aklını almadığını söyledi. 87 yaşındaki babasının hiç yüzünden cinayete kurban gittiğini annesinin ise hastanede tedai gördüğünü belirten oğul Zeki Doğdu, "Hiç yüzünden babam öldü. Annem hastanede. Aralarında hiçbir mesele yok." diye konuştu. Öte yandan jandarma cinayetin ardından kaçan Osman Avcı'nın yakalanması için çalışa başlattı.