Araba robotlar sergiye çıktı

Düzce'de sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin'in otomobil parçalarından insan boyutunda yaptığı robotla ilgi odağı oldu. Türkiye'de kendi alanında ilk kez yapılan eserler, sergilenmek üzere farklı şehirlere de gitmeye başladı. Bakırköy'deki bir araç satış merkezi de otomobil robotu ziyaretçilere beğenisine sundu. Çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen robotlar, artık İstanbul'da meraklılarını bekliyor.

Düzce'de yedi çocuklu ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen Murat Çetin, çocuk yaşlardan itibaren kendi oyuncaklarını yapmaya başladı. Makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sektöründe çalışan 47 yaşındaki Çetin, 12 yıl önce tanıştığı motor ustasının yanında işbaşı yaptı. Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir, amortisör, motor kapağı gibi farklı parçalardan yaklaşık 250 kilogramlık dev heykeller yapıyor.

Bu parçaları bir araya getirerek hayal gücünü kullanan Çetin, önceleri küçük motosiklet, tank, asker, baykuş, fotoğraf makinesi gibi 350 figür ve obje yaptı. Robotu yapmasının ardından adını Murobot koyarken, sanayinin en ilgi çeken noktası oldu. Tamamen atıl ve hurda malzemelerden yaptığı robotların her biri için üç ay zaman harcayan Murat Çetin'in en büyük hayali 3 metre boyutunda bayrak taşıyan bir asker yapmak.