Aracın çarptığı güvenlik korucusu şehit oldu

Batman'ın Kozluk İlçesinde görevi başındayken aracın çarptığı Güvenlik Korucusu Alaattin Sert şehit oldu. Düzenlenen törenle şehit Sert ebediyete uğurlandı.





Kozluk-Batman karayolu Beltepe güvenlik noktasında görev esnasında bir aracın çarpması sonucu güvenlik korucusu Alaattin Sert ağır yaralandı. Kozluk Devlet Hastanesine kaldırılan Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Alaattin Sert için Kozluk ilçesi Yenidoğan mezrasında düzenlenen törene, Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Kozluk Kaymakamı Eyüp Güngör, askeri erkân ve şehidin ailesi katıldı. Törenin ardından şehit Sert ebediyete uğurlandı.