Başkan Bayık ikinci doz aşısını yaptı

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık Korona Virüs salgınına karşı korunma amacıyla ikinci doz aşısını yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmaları bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık korunma amacıyla ikinci doz aşısını yaparak salgın tehlikesine karşı halkı aşı yapmaya davet etti.

Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğünde yaptığı aşı sonrası yazılı açıklamada bulunan Başkan Bayık; 'Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Dünyayı etkisi altına alıp birçok insanın ölümüne neden olan Korona Virüs salgınına karşı korunma amacıyla ikinci doz aşımızı gerçekleştirdik. Bilinmelidir ki virüs'ü yenmenin yolu maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edip virüse karşı geliştirilen aşı olmaktan geçiyor' sözlerine yer veren Bayık salgın sürecinde halkın sağlığı için mesai gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.