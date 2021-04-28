Birecik ve Halfeti memba kalitesinde içme suyuna kavuşuyor

Şanlıurfa'da DSİ tarafından yapımı sürdürülen Birecik ve Halfeti ilçesindeki Vatandaşlar memba kalitesinde içme suya kavuşturacak olan tesiste çalışmalar tam hız sürüyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam diyor.

Bu kapsamda inşaat çalışmaları devam eden, Halfeti ve Birecik ilçelerine içme suyu temini sağlayacak olan projenin yüzde 90'ı tamamlandı.

163 bin kişi kapasiteli proje 2050 yılına kadar iki ilçeye içme ve kullanma suyu sağlayacak. Fırat Nehrindeki pompa istasyonu rehabilite edilerek çelik boru hattıyla proje kapsamında yapılacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisine iletilecek.

Halfeti ilçesinde de Değirmendere kaynağından alınacak olan temiz su, çelik boru hattı marifeti ile eski Halfeti'ye iletilecek ve terfi istasyonlarıyla Yeni Halfeti ilçesinde yapılacak olan depoya iletilecek. Öte yandan Halfeti'deki su deposu Durak kaynağından da beslenmiş olacak.