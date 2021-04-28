Doktora saldırı

Gaziantep'te bir doktor evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan ve çalıştığı hastanede tedavi altına alınan doktor hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep'te özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doktor Halil Korkmaz, 500 mahallesindeki bir sitede bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan ambulans ile görev yaptığı hastaneye ameliyata alınan Dr. Korkmaz'ın vücuduna 3 merminin isabet ettiği öğrenildi. Dr. Korkmaz'ın bacaklarına isabet eden mermilerle ameliyatla çıkarılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.