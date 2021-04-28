Dördüncü aşı müjdesi

Çin'den gelen inaktif aşı Sinovac'ın yanı sıra Alman aşısı olarak bilinen BioNTech'in (mRNA aşısı) de uygulanmasına başlandı. Son olarak da Rus aşısı Sputnik V'nin hızla Türkiye'ye getirilmesi ve üretiminin de yapılması için anlaşmaya varıldı. Sputnik V aşısının önce ithal edilmesi, mümkün olan en kısa süre ise Türkiye'de üretiminin yapılması planlanıyor. ABD aşısı olarak bilinen Moderna'nın da Türkiye'ye getirilmesi, hatta burada üretimi için özel sektörün devreye girdiği ve bu konuda olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi. En kısa sürede BioNTech gibi mRNA aşısı olan Moderna'nın da devreye sokulması için çalışılıyor.