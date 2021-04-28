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Giriş Tarihi: 28.4.2021

Eşini tehdit eden başkan yardımcısına uzaklaştırma

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Eşini tehdit eden başkan yardımcısına uzaklaştırma

Balıkesır'ın ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Ahmet Elman (45) hakkında, boşanma aşamasındaki eşi 'ı (42) tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi

Edremit Belediyesi'nin CHP'li Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, iddiaya göre dün boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Elman'ın yaşadığı Sarıkız Mahallesi, 211 Sokak'taki evine geldi. Hatice Elman, kendisini tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Ahmet Elman için uzaklaştırma talep etti. Polis, Başkan Yardımcısı Elman'a uzaklaştırma kararını tebliğ ederken, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Elman'ın üzerine kayıtlı av tüfeği ve ruhsatlı tabancası da geçici süre ile muhafaza altına alındı.
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Eşini tehdit eden başkan yardımcısına uzaklaştırma
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