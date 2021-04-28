Gaziantep’te tam kapanma desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinden olumsuz etkilenecek esnaf kesimi ve çalışanlara yönelik destek çalışması başlattı. Başkan Fatma Şahin çiçekçiler, halı yıkayıcıları, seyyar satıcılar ile düğün salonu çalışanlarına destek vereceklerini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok özel bir aydayız, Ramazan'dayız. Bir kapanma sürecine girdik ama Allah'ın izniyle sonrasında çifte bayram yapacağız. Bu süreçten olumsuz etkilenecek kardeşlerimize yönelik bir çalışma başlattık. Daha önceki tam kapanma sürecinde nasıl destek verdiysek yine desteklerimiz olacak" dedi.

Süreçten etkilenen tüm meslek gruplarına yönelik çalışma yaptıklarını açıklayan Başkan Şahin, "Çiçekçilerimiz çok önemli, arada Anneler Günü de var. Onların temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Biz zaten her bayram yaşlılarımıza çiçek dağıtıyoruz. Bu süreçte annelerimize çiçek dağıtacağız. Esnafın ellerindeki çiçekleri satın alıp arkadaşlarımızla annelerimize ulaştıracağız" diye konuştu.

Düğün salonlarının da kapanacağını ve buralarda çalışanların etkileneceğini belirten Şahin, "Düğün salonlarında çalışan çok sayıda insan var, kameramanı, fotoğrafçısı, sanatçısı olmak üzere ayni ve nakdi destek vereceğiz. Pazarcılar da bu süreçten etkilenecek. Halı yıkayıcıları da çalışamayacak. Bayram öncesi onların en çok çalıştıkları bir dönemdi, bu bayram olmayacak. O nedenle halı yıkayıcılarını da destekleyeceğiz. Evlere temizliğe giden kızkardeşlerime de destek vereceğiz. Sosyal destek sistemimizi harekete geçirerek desteklerimizi açıklayacağız" dedi.