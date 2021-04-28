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Giriş Tarihi: 28.4.2021 11:54

Hastaneye gidiyorum dedi, dönmedi!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Hastaneye gidiyorum dedi, dönmedi!

Hastaneye gidiyorum diyerek evden çıkan Kibar Baş, 6 yaşındaki oğluyla birlikte kayıplara karıştı. Evdeki 80 bin lira para ve altınları da götüren kadın için 3 kızı ve kocasını çağrıda bulundu.

Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Kibar Baş, 6 yaşındaki en küçük oğlunu yanına alarak sırra kadem bastı. Yaklaşık 15 gün önce eşi Kasım Baş'a çok hasta söylediğini ve hastaneye gideceğini söyleyen kadın sabah saatlerinde evden çıktı. 6 yaşındaki oğluyla birlikte evdeki 80 bin lira nakit para ve altınları alarak giden kadın ile ilgili polis arama başlattı.

3 kız çocuğu ile kalan Kasım Baş ise karısının eve dönmesi için çağrıda bulundu. 10 gündür haber alınamayan kadın için, ihbarda bulunan Kasım Baş; "Hastaneye gideceğim dedi. Çok hastayım dedi. Oğlumla beraber gitmişler. Sonra daha geri gelmedi. Evde para ve altınlar vardı. Onları da alıp gitti. Bir sorunumuz yoktu. Başına ne geldi bilmiyorum. Kızlarımla çaresiz bir şekilde onu bekliyoruz" dedi.

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Hastaneye gidiyorum dedi, dönmedi!
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