Hastaneye gidiyorum dedi, dönmedi!

Iğdır'da yaşayan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Kibar Baş, 6 yaşındaki en küçük oğlunu yanına alarak sırra kadem bastı. Yaklaşık 15 gün önce eşi Kasım Baş'a çok hasta söylediğini ve hastaneye gideceğini söyleyen kadın sabah saatlerinde evden çıktı. 6 yaşındaki oğluyla birlikte evdeki 80 bin lira nakit para ve altınları alarak giden kadın ile ilgili polis arama başlattı.

3 kız çocuğu ile kalan Kasım Baş ise karısının eve dönmesi için çağrıda bulundu. 10 gündür haber alınamayan kadın için, ihbarda bulunan Kasım Baş; "Hastaneye gideceğim dedi. Çok hastayım dedi. Oğlumla beraber gitmişler. Sonra daha geri gelmedi. Evde para ve altınlar vardı. Onları da alıp gitti. Bir sorunumuz yoktu. Başına ne geldi bilmiyorum. Kızlarımla çaresiz bir şekilde onu bekliyoruz" dedi.