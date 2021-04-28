Hristiyan baş katibi AK Parti'ye üye oldu

Türkiye'de azınlık hakları ile ilgili önemli çalışmalara imza atan AK Parti, meyvelerini almaya başladı. Bu kapsamda AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin'i ziyaret eden Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, üyelik formu doldurarak AK Parti saflarına dahil oldu.

Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı paylaşımda, "Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Baş Kâtibi İlias Bilis, İlçe Başkanımız Orhan Narin'i ziyaret etti. Ziyareti esnasında AK Parti Üyelik formumuzu doldurarak AK Parti ailemize de katıldı. Kendilerine ailemize katıldıkları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Baş Katip Bilis'in üyeliğinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.