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Giriş Tarihi: 28.4.2021 19:29 Son Güncelleme: 28.4.2021 19:30

'dan yurt dışına uçacaklara uyarı: Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir

İGA'dan yurt dışına uçacaklara uyarı: Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir

(), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyeceğini duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan - 17 mayıs tarihleri arasında tam kapanma getirilirken, yurtiçi seyahatler de izin belgesine tabi tutulmuştu.

Yurt dışına uçacak olan vatandaşlara İstanbul Havalimanı İşletmesi tarafından önemli bir uyarı yapıldı. Açıklamada, "Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir. Yurt dışından gelecek veya yurt dışına seyahat planı olan yolcularımız, izin belgesi gerekmeksizin varış ülkesi şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

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İGA'dan yurt dışına uçacaklara uyarı: Seyahat izin belgesi yalnızca yurt içi uçuşlarımız için gereklidir
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