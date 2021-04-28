Kadere çalım attılar! Kız futbol takımı hayatları kurtardı

İstanbul Beykoz'da madde bağımlılığı ve sokaklardaki sorunlar nedeniyle ailelerin tedirgin olduğu Rüzgarlıbahçe Mahallesinde, çözüm amacıyla kurulan kız futbol takımının oyuncuları süper lig takımlarına transfer oluyor. Futbol oynayacak saha bulamayan dar gelirli ailelerin çocuklarından kurulan futbol takımı, Kadınlar Futbol liginde sergilediği başarı sayesinde, dört oyuncusu Kadınlar Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk hesapları yapan takıma transfer oldu.

Beykoz'da plaza ve holdinglerin hemen arkasında gecekondu mahallesi olarak bilinen Rüzgarlıbahçe'de, beş yıl önce madde bağımlılığı ve yaşanan problemler dolayısıyla, kız çocuklarının kurtarılması amacıyla aileler tarafından başlayan kız futbol takımı projesi emin adımlarla ilerliyor. Dar gelirli ailelerin çare olarak başvurduğu Rüzgarlıbahçespor takımında, "kızlardan futbolcu olur mu?" eleştirilerine kulak asmadan başlayan çalışmalar, diğer mahalle ve çevreden gelen sporcular sayesinde her geçen gün büyüdü.

Antrenmanlar, amatör maçlar sonrası lisans alan kız futbol takımı, profesyonel ligde mücadele etmeye hak kazandı. 3. Ligde istikrarlı başarılarıyla göze çarpan Rüzgarlıbahçespor kız futbol takımının dört futbolcusuna Süper Lig'in zirve takımlarından Ataşehir Belediyespor'dan teklif geldi. Şampiyonluk hesapları yapan zirve takımına transfer olan dört sporcu yeni takımlarında da başarılarını sürdürüyor.