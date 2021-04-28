Kapanma kararı meclisleri tatil etti

Kovid-19 pandemisinin yayılım hızının azaltılması amacıyla 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma nedeniyle il, ilçe, belde ve il genel meclislerine ara verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelge kapsamında, "Kovid-19'un yeni varyantları sonrasında hastalığın hızlı bulaşıcılığına bağlı olarak yayılma hızı ve yeni vaka sayılarındaki artışın önlenmesi amacıyla 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde konu detaylarıyla irdelenerek yeni kararlar alınmış ve halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmiştir.



Alınan önlemlerin etkinliğinin artırılabilmesi gayesiyle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat,19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde alınan kararlara ek olarak, yerel yönetimlerimizin meclislerinin de bu süre içerisinde çalışmalarına ara verilmesi uygun görülmüştür.



Bu itibarla her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile il genel meclislerinin, her ayın ikinci haftası toplanan büyükşehir belediyesi meclislerinin ve tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan mahali idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilecek, ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantıları 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü daha önce belirtildiği şekilde pandemi önlemlerine ve kurallarına uygun olarak olağan akışında ve gündeminde devam ettirilecektir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, acil durumlarda lüzum görülmesi halinde meclislerin, ilgili il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarından karar almak ve pandemi önlemlerine ve kurallarına uymak kaydıyla olağanüstü toplantılarını yapabilecekleri belirtildi.