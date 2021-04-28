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Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:53

Kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ederken tam kapanma öncesi 'nde alışveriş hareketliliği yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler alınmaya devam edilirken 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü'ne gelen vatandaşlar 17 günlük kapanma öncesi temel gıda alışverişi yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş hareketliliği yaşandı. Eminönü esnafı, tam kapanma kararı sonrasındaki günde hareketlilik olduğunu yoğunluğun Perşembe günü saat 19.00'a kadar devam edeceği kaydedildi. Eminönü'ne gelen vatandaşların ise özellikle temel gıda maddesi alışverişi yaptığı 17 gün boyunca bu gıda maddeleriyle evlerinden çıkmayacakları belirtildi.

"DİĞER GÜNLERE GÖRE BİR HAREKETLİLİK VAR"

Eminönü esnafı tam kapanma öncesi meydana gelen yoğunluktan dolayı memnun olurken satışların Perşembe günü saat 19.00'a kadar devam edeceği kaydedildi.

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Kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı
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