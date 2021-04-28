Konya'daki cinayette gerçek ortaya çıktı! Kayınpederini öldürüp suçu kardeşine atmıştı!

Didar Dakım'da polise gidip, şikayetçi olarak eşi hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay öncesi eşi Didar Dakım'ı telefonla arayan Mehmet Dakım, 'Siz korkaksınız. Niye polise gittiniz. Oraya geliyorum. Babanın cesareti varsa karşıma çıksın. Sizin kafanıza sıkacağım. Seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Kısa süre sonra evin önüne gelen Mehmet Dakım, çıkan tartışma sonucu kayınpederi Barış Mıngır'ı silahla vurarak öldürdü. Mehmet Dakım ile olaya karıştığı belirlenen annesi İsmidal Dakım ve anneannesi Leyla Doğan gözaltına alındı. Mehmet Dakım sorgusunda cinayeti kardeşi H.D.'nin işlediğini ileri sürdü. Mehmet ve annesi İsmidal Dakım çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, anneanne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KATİL DAMADI ADLİ TIP YALANLADI



Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Mehmet ve annesi İsmidal Dakım ile anneannesi Leyla Doğan hakkında 'fikir ve eylem birliği içerisinde kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Barış Mıngır'ı öldüren kişinin Mehmet Dakım 'ın ileri sürdüğü gibi kardeşi H.D. değil kendisi olduğu ortaya konuldu. İddianamede, "Barış Mıngır'ı ölümüne sebep olan kişinin Mehmet Dakım'ın ifadesine göre H. D. olduğu söylenmiş ise de olay tarihinde H. D.'nin yaşının küçük olduğu, olay yerinde alınan swaplarda H.D.'ye ait atış artığı tespit edilemediği, Barış Mıngır'ın ölümüne sebebiyet veren kişinin sağ el avuç içi ve sağ el üstü swap numunelerinde atış artıklarının bulunan Mehmet Dakım olduğu belirlenmiştir' denildi.