Konya'daki cinayette gerçek ortaya çıktı! Kayınpederini öldürüp suçu kardeşine atmıştı!

Konya'da 6 ay önce şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisini terk eden eşini almak için gittiği yerde çıkan tartışma sonucu kayınpederi Barış Mıngır'ı (40) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Dakım (22) ile annesi İsmidal Dakım (41) ve anneannesi Leyla Doğan (68) hakkında 'fikir ve eylem birliği içerisinde kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Katil zanlısı damat ifadesinde cinayeti 13 yaşındaki kardeşinin üzerine atarken, gerçeği kriminal raporu ortaya çıkardı. Mehmet Dakım'ın sağ elinden alınan swap örneklerinde atış artıklarına rastlanırken, kardeşinin elinden alınan örneklerde atış artıklarına rastlanılmadığı belirtildi.
Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak üzerinde 25 Ekim tarihinde meydana gelen olayda Mehmet Dakım, 3 yıl dini nikahlı, 4 ayda resmi nikahlı olarak birlikte yaşadığı eşi Didar Dakım'a (21) şiddet uyguladı. Bunun üzerine Didar Dakım babası Barış Mıngır'ın evine gitti. Bunu hazmedemeyen Mehmet Dakım kayınpederinin evinin önünü giderek havaya ateş açtı.
Didar Dakım'da polise gidip, şikayetçi olarak eşi hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay öncesi eşi Didar Dakım'ı telefonla arayan Mehmet Dakım, 'Siz korkaksınız. Niye polise gittiniz. Oraya geliyorum. Babanın cesareti varsa karşıma çıksın. Sizin kafanıza sıkacağım. Seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Kısa süre sonra evin önüne gelen Mehmet Dakım, çıkan tartışma sonucu kayınpederi Barış Mıngır'ı silahla vurarak öldürdü. Mehmet Dakım ile olaya karıştığı belirlenen annesi İsmidal Dakım ve anneannesi Leyla Doğan gözaltına alındı. Mehmet Dakım sorgusunda cinayeti kardeşi H.D.'nin işlediğini ileri sürdü. Mehmet ve annesi İsmidal Dakım çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, anneanne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KATİL DAMADI ADLİ TIP YALANLADI
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Mehmet ve annesi İsmidal Dakım ile anneannesi Leyla Doğan hakkında 'fikir ve eylem birliği içerisinde kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede Barış Mıngır'ı öldüren kişinin Mehmet Dakım 'ın ileri sürdüğü gibi kardeşi H.D. değil kendisi olduğu ortaya konuldu. İddianamede, "Barış Mıngır'ı ölümüne sebep olan kişinin Mehmet Dakım'ın ifadesine göre H. D. olduğu söylenmiş ise de olay tarihinde H. D.'nin yaşının küçük olduğu, olay yerinde alınan swaplarda H.D.'ye ait atış artığı tespit edilemediği, Barış Mıngır'ın ölümüne sebebiyet veren kişinin sağ el avuç içi ve sağ el üstü swap numunelerinde atış artıklarının bulunan Mehmet Dakım olduğu belirlenmiştir' denildi.
ANNEANNE TUTMUŞ, ANNE 'BEYNİNE SIK DEMİŞ'
Cinayetin fikir ve eylem birliği içerisinde işlendiği belirlenen iddianamede, "İsmidal Dakım'ın Mehmet Dakım'ın eline silah vererek, 'Vursana, beynine sık' gibi sözlerle Mehmet Dakım'ın eylemine iştirak ederek, Barış Mıngır'ın Mehmet Dakım tarafından öldürülmesine sebebiyet verdiği, şüpheli Leyla Doğan'ın olay yerinde bulunmadığını beyan etmesine rağmen müşteki ve tanık beyanlarına göre olay esnasında Barış Mıngır'ı tutarak Mehmet Dakım'ın eylemine iştirak ettiği anlaşılmıştır' ifadelerini yer verildi.