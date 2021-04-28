Kılıçdaroğlu’nun çok ciddi duruş problemi var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamalarını desteklemesine sert tepki gösteren Çelik, şunları söyledi: "Bu tip durumda sağlıklı siyasi akıl, hükümetle birlikte bu meseleyi nasıl aşarız diye düşünür. Bu iftiraya sahip çıkıp, 'İç politikasının gereğini' yaptı diyor Sayın Kılıçdaroğlu, sonra hükümeti eleştiriyor. Burada çok ciddi bir duruş problemi var. Bu koordinatsız bir yaklaşımdır, pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. Bunu kınıyorum."