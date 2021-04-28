Kocaispir: Tam kapanmada hizmetlerimiz aksamayacak

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tam kapanma öncesi belediye şantiyesinde işçilerle buluştu. Tam kapanma sürecinde hizmetlerin aksamadan devam edeceğini belirten Başkan Kocaispir aldıkları önlemleri işçilerle değerlendirdi.

Bünyesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün yanı sıra Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünü bulunduran Yüreğir Belediyesi şantiyesi uzun yıllar sonra bakım ve onarımdan geçirilerek modernize edildi. Yenilenen şantiye alanında incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, ardından işçilerle bir araya geldi.

Tam kapanma sürecinde belediye hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla işçilerle istişarelerde bulunan Başkan Kocaispir, "Şantiyemizi ilçe sakinlerimize yakışır şekilde modernize ederek yeniledik. Tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında da hizmetlerimiz aksamadan devam edecek. Her zaman olduğu gibi bu süreçte mesai arkadaşlarımızla birlikte tüm vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. Biraz daha sabırla bu işin üstesinden birlikte geleceğiz. Önce kendimiz ve ailemiz sonra toplum sağlığı için kurallara mutlaka uyalım" dedi.