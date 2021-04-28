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Giriş Tarihi: 28.4.2021 18:22 Son Güncelleme: 28.4.2021 18:37

'de kriz! 'ye geçenlerin sayısı 135'e yükseldi

AA
İYİ Parti'de kriz! MHP'ye geçenlerin sayısı 135'e yükseldi

'nın Alaşehir ilçesinde ilçe başkanı ve 14 yönetim kurulu üyesinin ardından partilerinden istifa eden 120 kişinin daha 'ye geçtiği belirtildi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçede partilerinden istifa edenlerin MHP'ye katılımlarının sürdüğü belirtildi.

"PARTİMİZE KATILIMLAR DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, "Şu ana kadar kendi partilerinden istifa ettikten sonra MHP'ye katılan kişi sayısı 135'tir. Ayrıca partimize katılımlar devam etmekte olup güncel sayılar partimizce belirli aralıklarla açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti'den istifa eden Alaşehir İlçe Başkanı Cihan Yıldırım ve 14 parti yöneticisi, MHP'ye katılmıştı.

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İYİ Parti'de kriz! MHP'ye geçenlerin sayısı 135'e yükseldi
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