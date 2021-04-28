‘Mayıstan sonra yüzümüz gülecek’

TAM kapanma kararı başhekimler ve sağlık uzmanları tarafından memnuniyetle karşılandı. 17 günlük tam kapanma kararını SABAH'a değerlendiren sağlıkçılar "Kararları başarıyla uygularsak bayramdan sonra bir bayram daha yaşarız. Yazın yüzümüz güler" dedi.Mayıs sonunda yüz güldürücü bir tablo görebiliriz. Tam kapanma ve kitlesel aşılamayla salgını bitirebiliriz. Gelinecek nokta turizm sektörüne de olumlu şekilde yansıyacak.10-15 gün içerisinde mevcut düşüş daha da hızlanacaktır. Bu yasakların etkisiyle bayramdan sonra asıl bayramı yaşayacağız diye düşünüyorum.Kapanma dönemini eğer başarılı bir şekilde vatandaşımıza da uygulatabilirsek yazın büyük bir rahatlama sağlayacağızRamazanı ve bayramı dahil ederek kısıtlama kararının alınması bulaşı zincirinin kırılması, hastane yoğunluğunun azalması için doğru bir karar. Aşılanmamızı da artırırsak hedeflere ulaşmak zor değil.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayına kadar vaka sayında 10 binin altına inileceğini umduğunu belirterek, "Haziran sonuna kadar 40 yaş üstünü aşılamayı hedefliyoruz. Sputnik aşısı için de rakam belli bir iki güne netleşecek. Kaç milyon dozluk sözleşme yapılacağı bir iki güne netleşecek. Hangi aşıyı bulabilirsek bir an önce olalım" dedi.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin yetkilileriyle bir araya gelerek, kapanma tedbirlerini değerlendirildi. Soylu, kısıtlamaları ihlal edenlere göz yumulmayacağını belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Denetimleri en üst seviyede tutmalıyız" dedi. Mali müşavirlerin, muhtarların muafiyet sahibi olduğunu belirten Soylu, ayrıca halkın mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi. Bakan Soylu, tekel bayilerinin de kapalı olduğunu kaydetti.